SKJERN: Politiet er på udkig efter to mænd, der uddelte slag i Skjerns natteliv natten til søndag. De to mænd slog på en 22-årig mand fra Nr. Sundby, der var på vej ind eller ud af Plusbar. Overfaldet skete omkring indgangen til baren omkring kl. 02.35. Den 22-årige måtte efterfølgende en tur på sygehuset for at blive tjekket. Politiet skal nu se på videoovervågningen fra baren.