Skjern: Klokken 00.40 natten til lørdag modtog politiet en anmeldelse om slagsmål i Skjern. To mænd fra henholdsvis Videbæk og Skjern havde indladt sig i et slagsmål på restaurationen Plus-Bar i Skjern. Begge har fået forbud mod at komme på baren og har desuden fået en bøde for brud på restaurationsloven, fortæller vagthavende.