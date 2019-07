Ringkøbing-Skjern råder over to af de mindste museer på landsplan, når man måler på besøgstal. Derfor varsler museumsdirektør ændringer.

RINGKØBING-SKJERN: Vestjyder og turister vil tilsyneladende gerne spejde ud over havet, selvom de skal over 200 trin op for at nå udsigtspunktet hos Lyngvig Fyr. Mindre er interessen for at lære om gamle håndværk; Gåsemandens Gård havde nemlig 345 besøgende i hele 2018. Hattemagerhuset i Tarm havde ikke meget større tiltrækningskraft med sine 427 besøgende.

Tallene efterlader Gåsemandens Gård og Hattemagerhuset i Tarm som de mindste populære museumssteder under Ringkøbing-Skjern Museum. Meget bedre ser det ikke ud, hvis man sammenligner med besøgstallene for statsanerkendte museer på landsplan. På landsplan hører besøgstallene for begge steder faktisk til i bund-5.

Museumsdirektør Mette Bjerrum Jensen trådte til 1. november. Selvom hun altså ikke har haft stor indflydelse på besøgstallene for 2018, er hun opmærksom på, man her i kommunen har nogle museumssteder, hvor tælleapparatet ikke just kommer på overarbejde.