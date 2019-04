Lønborg/Skjern: To kvinder havde i løbet af tirsdag og onsdag meget svært ved at lade bilen stå, selvom de egentlig ikke burde sidde bag rattet.

Den ene, en 35-årig, blev stoppet natten til onsdag klokken 0.40 på Tarmvej ved Lønborg, og kunne ikke fremvise et kørekort, da hun ikke var i besiddelse af et. Det kunne en 42-årig kvinde, der blev standset på Ringkøbingvej i Skjern heller ikke, da hun blev stoppet tirsdag klokken 14.50, for hendes kørekort var tidligere blevet inddraget.