To indbrud på en uge på lukket efterskole

VOSTRUP: Nogle tyveknægte har fået øje på den lukkede efterskole i Vostrup på Tarmvej 73, som står tom, men alt inventar er stadig i bygningen. Søndag opdagede pedellen, at der var stjålet to vinkelslibere fra værkstedet, og torsdag var der atter tyveknægte på besøg. Denne gang brød tyvene et kældervindue op og fik adgang til hele skolen. Fra værksteder forsvandt der et sæt Bahco skruetrækkere, en stiksav, pærer, en hæfteklammer mærket Jens Pedel og et topnøglesæt fra Bahco, der ligeledes er mærket Jens Pedel. Ved det første indbrud var der spor efter en ATV'er i sneen, hvilket fik lokale til at efterlyse vidner. Der er dog ikke kommet nogle henvendelser på efterlysningen.