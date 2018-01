To boliger ramt af dagindbrud

TARM/VIDEBÆK: To landejendomme havde onsdag formiddag besøg af en tyveknægt. På Bindesbølvej i Ådum knuste tyven en rude i en havedør for at komme ind. Der er stjålet smykker fra huset, der havde besøg af tyven i tiden fra kl. 7.50 til kl. 10.30. På Karlsmosevej nær Nr. Vium var tyven forbi i tiden fra kl. 9.45 til 13.30, og her blev der ligeledes knust en rude i terrassedøren. Det er uvist, om det lykkedes tyven at stjæle noget fra stedet.