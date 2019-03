To biler stødt sammen på rute 28 Ringkøbingvej

To bilister stødte torsdag formiddag sammen på rute 28 Ringkøbingvej, som efterfølgende blev spærret for trafik i begge retninger.

Skjern: Torsdag formiddag blev rute 28 Ringkøbingvej mellem Lem og Skjern et trafikuheld. Uheldet skete ud for NATO-depotet og drejer sig ifølge vagthavende ved Midt- og Vestjyllands Politi om et sammenstød mellem to biler, hvor den ene kørte op bag i den anden, som kørte med trailer bagefter.

Lige efter trafikuheldet blev rute 28 Ringkøbingvej ifølge DR P4 trafik spærret for trafik i begge retninger.

- Vi er lige straks færdige med at rydde op dernede nu, og mere kan jeg ikke sige lige i øjeblikket, lyder det fra vagthavende ved Midt- og Vestjyllands Politi klokken 9.45.