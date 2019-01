Tippet gav resultat: To litauere dømt for indbrud

Det var et tip fra en Tarmbo, der sendte tyvene i armene på politiet.

TARM: Politiet beder ofte borgerne om hjælp, når der er udenlandske tyveknægte på spil.

I november fik ordensmagten et særdeles brugbart tip fra Hans Laurids Pedersen fra Ådum, da man var på udkig efter litauere, som var mistænkt for at bryde ind i landejendomme.

Bilmærket og en nummerplade blev aflæst, da de to litauiske mænd dukkede op på hans ejendom, og få timer senere efter en biljagt, der endte i et færdselsuheld, var mændene bag lås og slå.

Nu har de to tyve fået deres domme ved retten i Herning.

Mændene, der er henholdsvis 31 og 22 år, har siddet varetægtsfængslet siden slut november og har været sigtet for flere indbrud i det vestjyske.

Ved retten blev de idømt tre måneders fængsel for indbruddene, mens den ene fik en ekstra måned, fordi han kørte i en stjålet bil og var årsag til færdselsuheldet.

De to mænd bliver desuden udvist af Danmark.

En tredje litauisk mand, der var en del af tyvebanden, blev anholdt en uges tid forinden ved Hovborg af Syd og Østjyllands Politi, som ligeledes fik et tip fra en årvågen borger. Litaueren skal for retten i Esbjerg 14. februar.