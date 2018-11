Tip fra Tarm fik tyveknægte anholdt

TARM: To mænd fra Litauen bliver i dag fremstillet ved et grundlovsforhør ved Retten i Herning. De er sigtet for en række indbrud på landejendomme i det vestjyske, og det er en mand fra Tarm-området, som er årsag til, at politiet kunne slå en klo i dem.

Anholdelsen skete mandag, efter at manden, der bor på en landejendom ringede til politiet og fortalte, at to udlændinge havde været på hans gårdsplads og spurgt efter vej. Manden var opmærksom på, at det netop er den fremgangsmåde, som flere udenlandske tyve bruger, hvis der er nogen hjemme, når de kommer for at begå indbrud.

- Den gode borger havde taget bilens danske registreringsnummer, og den viste sig at være stjålet. Så vidste vi, at der var lusk med i spillet, fortæller Poul Fink, vicepolitikommissær ved Midt- og Vestjyllands Politi.