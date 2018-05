Tiltrængt ferie men med planlagt fysisk træning

Skjern: Efter fejringen af det danske mesterskab er der dømt ferie for Skjern Håndbold. I hvert fald et stykke tid. Og spillerne glæder sig til at få nogle dage, hvor der bare skal slappes af både mentalt og fysisk.

Det er dog ikke sådan, at spillerne bare lukker ned fra nu af og frem til de mødes igen en gang i juli. Der skal selvtrænes - en hel del.

Træner Ole Nørgaard skal ikke træne fysisk, men han skal heller ikke holde ferie.

- Hvad er ferie? Når man er ansat i Skjern Håndbold, så kan man aldrig holde ferie. Det har jeg aldrig gjort. Og jeg arbejder ikke 24-7-365. Nej det er nærmere 28-8-366, fortalte Ole Nørgaard med et lumskt smil.

Henrik Kronborg mente heller ikke, han får tid til at holde ferie.

- Jeg skal jo af sted med landsholdet i to uger. Jeg får heller ikke ferie, supplerede Henrik Kronborg.

Jonathan Stenbäcken vil holde ferie.

- Jeg skal bare holde fri. Fri fra det hele. Det har været en rigtig lang sæson med mange store kampe. Jeg er helt færdig lige nu, og det var godt, der ikke kom en tredje kamp. Vi tager hjem til Sverige, og vi har ikke planlagt noget som helst. De første to uger holder jeg helt fri, inden jeg på nogen måde begynder at tænke på fysisk aktivitet, fortalte Jonathan Stenbäcken, og det så ud til at falde i god jord hos hustruen og de to små børn.

Christoffer Cichosz har planlagt ferie - og træning.

- Jeg tager med familien til Italien i to uger. Derefter skal fysikken bankes op. Der venter mange store opgaver forude i næste sæson, så det er vigtigt, at grundformen er bygget op, sagde Christoffer Cichosz.

Sidste sommer brugte Bjarke Christensen en stor del af ferien på fysisk træning.

- Den træning blev jeg belønnet for i denne sæson, og derfor vil jeg arbejde på at bygge videre på fysikken. Men ellers tager jeg med kæresten til Spanien, hvor der skal slappes af i solen og med tapas og rødvin. Og så vil jeg ellers nyde den her triumf, inden jeg begynder på at kunne stå skrap til næste sæson, fortalte Bjarke Christensen.

Kasper Søndergaard tager ud at rejse tre uger. En uge til Skagen og to uger på La Santa.

- På La Santa kan man jo slet ikke lade være med at træne, så det skal jeg også. men det bliver dejligt at gøre det uden at snakke håndbold de næste mange uger, sagde Kasper Søndergaard.