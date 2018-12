Landvind når ned på historisk lav pris i Danmark, viser det første udbud efter de nye tilskudsregler.

Ringkøbing-Skjern: - Regeringens mål om at afsætte et fast beløb og så få mest muligt grøn energi for pengene, er lykkedes. Man får rigtigt meget grøn energi ud af det. Sådan lyder det fra afdelingschef Lars Knudsen hos Ringkjøbing Landbobank i en kommentar til det netop afholdte udbud over vind- og solprojekter efter de nye tilskudsregler. Væk er det faste statstilskud på de 25 øre pr. kilowatt, som over årene har skabt grundlaget for vindmølleæraen, hvor også private kunne gå sammen om investeringer i vindmøller. I stedet har regeringen afsat en pulje på 254 millioner, som projektmagere har kunnet byde ind på med deres vind- og solprojekter. De projekter, der kan klare sig med mindst muligt statstilskud, vinder puljen. Vinderne af den første udbudsrunde er netop offentliggjort af Energistyrelsen. Det er tre projekter med landvindmøller med en samlet kapacitet på 165 Megawatt, samt tre solprojekter med en samlet kapacitet på 104 Megawatt (svarende til 35 Megawatt landvind). Regeringen får derfor tilsammen 200 Megawatt grøn energi fra seks projekter, der vil modtage 254 millioner kroner over de næste tyve år.

Her er vinderprojekterne Energistyrelsen modtog 17 tilbud på projekter til puljen på 254 millioner kroner. Nedenstående seks projekter behøver mindst statstilskud - gennemsnitligt 2,28 øre pr. kilowatt - og er derfor udpeget som vindere. Tilsammen leverer projekterne 200 Megawatt, svarende til 160.000 husstandes elforbrug.1. NRGi Wind V A/S - landvindmøller - 1,89 øre i tilskud - placering i Thisted Kommune.



2. K/S Thorup-Sletten - landvindmøller - 1,98 øre i tilskud - placering i Jammerbugt og Vesthimmerland Kommuner.



3. SE Blue Renewables DK P/S - landvindmøller - 2,50 øre i tilskud - placering i Randers Kommune.



4. Solar Park Rødby Fjord ApS - solcelleanlæg - 2,84 øre i tilskud - placering i Lolland Kommune.



5. Solar Park Næssundvej ApS - solcelleanlæg - 2,84 øre i tilskud - placering i Morsø Kommune



6. Better Energy Frederikslund Estate ApS - solcelleanlæg - 2,98 øre i tilskud - Placering i Slagelse Kommune.

- Vi er tæt på en situation, hvor nye sol- og vindprojekter kan opstilles helt uden tilskud, men alene klarer sig med de nuværende elpriser, siger Lars Knudsen, afdelingschef i Ringkjøbing Landbobank. Pressefoto

Vi går mod nul tilskud Vindprojekterne bød ind med en mindstepris på 1,89 øre/kWh og solprojekterne med en mindstepris på 2,84 øre/kWh. Sammenlignet med det hidtidige tilskud på 25 øre pr. kilowatt i cirka syv år, medfører den gennemsnitlige vindende pris for vind på 2,15 øre pr. kilowatt udbetalt i 20 år, at tilskuddet pr. kilowatt falder 84 procent. Konkret betyder prisfaldet, at vindmøllen, der stilles op med det nye tilskud, vil modtage 240.000 kroner pr. år i tyve år for en årlig produktion på 12 millioner kilowatt. Det giver en udgift for staten på 4,8 millioner kroner pr. mølle i dens levetid. Til sammenligning løber tilskuddet på 25 øre pr kilowatt til en mølle i eksempelvis Nørhede-Hjortmose-parken op i et statsligt tilskud på omkring 20 millioner kroner i møllens levetid. - Det her indikerer kraftigt, at vi går mod nul-tilskudspriser. Vi er tæt på en situation, hvor nye sol- og vindprojekter kan opstilles helt uden tilskud, men alene klarer sig med de nuværende elpriser. Det viser tilskuddet fra 1,89 øre til 2,98 øre pr kilowatt på de seks vinderprojekter, siger Lars Knudsen, Landbobanken. Han gør dog opmærksom på, at de vindende selskaber kan have plukket lavt hængende frugter, som gør at prisen har kunnet komme ekstra langt ned. Det er med til at fordyre projekter, hvis der skal fjernes eksisterende møller og ejendomme. Ikke desto mindre er der tale om et markant prisfald. - Det skyldes et sammensurium af mange faktorer, der gør, at vi kommet ned i de lave tilskud. Alle aktører i markedet bliver presset til det yderste. Det gælder mølle og solcelleproducenterne, som har haft faldende priser over en periode. Det er svært at forestille sig, at der plads til samme erstatninger til lodsejere. Og det gælder investorer, som har måttet vænne sig til betydeligt lavere afkast. Vi opererer i et lavrentesamfund, hvor afkast er presset. Vi kan jo se den negative obligationsrente på den korte bane og to procent over 30 år, siger Lars Knudsen.

Elprisen afgør økonomien Når statstilskuddet er så godt som væk, bliver det den rå elpris, som afgør økonomien i vind- og solprojekterne. - Nu får investorerne så de to øre og så elprisen på spotmarkedet, eller hvis de indgår faste kontrakter. Og elprisen er voldsom volatil (svingende, red.). I øjeblikket er den på over 30 øre. I marts 2017 var den eksempelvis 15 øre. Prisen i en femårs kontrakt er 26 øre. Vælger selskaberne at indgå fastprisaftaler kender de deres cashflow og har indtægtssiden låst fast. Det vil nogen givetvis vælge at gøre, siger Lars Knudsen og fortsætter: - Vi står i en situation, hvor vinderne af disse udbud er meget afhængige af, hvordan elprisen udvikler sig i de næste tyve år Prisen dannes af udbud og efterspørgsel. Det er primært industrien, der trækker det. Når der er damp på kedlerne, bruger vi meget strøm, og elforbruget er steget i Danmark det seneste år, og vi har generelt set stigende energipriser. Elprisen på den korte bane er blandt andet afhængig af nedbørsmængden og vi er forbundet med Norge og Sverige, hvor der ligger vand i bassinerne som en elreserve, der kan der kan lukkes ud, når der er brug for den. Derfor har den tørre sommer også været med til at presse elpriserne op. Bag de seks vinderprojekter til kommende vind- og solparker står energiselskaber, der som aftagere har professionelle investorer som pensionsselskaber og kapitalfonde. - De har porteføljen af projekter til at kunne æde tabene i de tilfælde, hvor dyre forberedelser ikke munder i, at projekterne faktisk bliver realiseret. Det er ikke længere bondemand Pedersen, som kan projektere vindmøller. Den æra med folkemøller er om ikke forbi så udfordret, siger Lars Knudsen.

Vesterhav Syd Der er dog til projekter, som endnu byder på folkeanparter - nemlig Vesterhav Syd og Nord-kystmølleparkerne. Vattenfalls investering i de 20 møller ud for Holmsland Klit lyder på anslået 2,3 milliarder kroner, så andele for 460 millioner vil blive sat til salg til borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vattenfalls aftale går ud på, at staten garanterer selskabet 47,5 øre pr. kilowatt produceret på kystmøllerne, mens de nuværende møller på land kun får 25 øre i statsstøtte og de fremtidige kun 2 øre. Staten kommer således til at betale anslået halvanden milliard kroner til Vesterhav Syd. Uden at tage stilling til det politiske aspekt i de kystnære møller, mener Lars Knudsen, at "pilen peger i retning" af en investering, som vil være mere stabil, end tilsvarende projekter, der etableres efter den nye støtteordning. - Det er dog dyrere at opstille havmøller end landmøller, og vedligeholdelsen er også dyre. Men det bliver spændende at se tallene for projektet. Det ligner en businesscase, der holder vand, med garanteret 47 øre mod to øre i andre projekter. Men først i 2020 løftes sløret for, hvor fornuftigt projektet bliver over for private investorer, siger Lars Knudsen.