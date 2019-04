Tilliden svinder: Håndværkerbiler tømt af tyve

Mindst syv håndværkerbiler blev tømt for værktøj i løbet af den samme nat. Der er stjålet værktøj for mindst 170.000 kroner.

I Skjern blev syv biler brudt op natten til fredag, og der er stjålet især elværktøj for mindst 170.000 kroner. Værdierne er ikke endelig gjort op endnu, men fra en Mercedes Vito, der holdt på Fyrrevænget, blev der alene stjålet for 120.000 kroner.

- Jeg vil opfordre håndværkerne til at parkere deres biler ved mest muligt lys og at få sat alarmer i bilerne. Desuden er det en god ide at mærke værktøjet og have styr på serienumrene, så politiet kan finde frem til rette ejer, hvis vi finder værktøjet igen, siger Mette Bundgaard.

- Måske bruger de en pladesaks eller et bor, fordi det larmer mindre end at knuse en rude, fortæller politikommissær Mette Bundgaard fra forebyggelsesafdelingen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Både i Skjern og i Holstebro har tyvene boret eller klippet huller omkring låsene i bildørene for at komme ind, men ingen vidner har set eller hørt noget. Så politiet har meget få spor at gå efter.

Tilliden svinder

Det er før set, at tyvene har rekognosceret først for derefter at lave et hurtigt raid, hvilket muligvis også er sket i dette tilfælde. Tyvene har udvalgt varebiler, der holder ved private hjem, hvor der sjældent er meget sikring, og hvor biler er meget synlige.

- Man kan vælge at parkere i firmaet, hvor der måske er videoovervågning og hegn, siger Mette Bundgaard, der dog forstår, at det er nemt og praktisk for håndværkerne at have bilen ved privatboligen.

- Vi er vant til at have tillid til vores medmennesker, men vores tillidssamfund bliver udfordret for tiden. Den tid, hvor man kunne stole på alle, der kom forbi, er slut, siger politikommissæren.

Skulle nogen have set noget natten til torsdag på Drosselvej, Lærkevej, Fasanvej, Lundevej, Fyrrevænget, Amagervej og Kløvervænget i Skjern, vil politiet gerne høre om det på tlf. 114.