Tilflyttere skal komme med ideer

Skjern: Gentænk Skjern Gruppen arbejder blandt andet med temaet Skjern som tryg familieby, hvor alle føler sig velkomne.

Det handler om tiltag omkring tilflyttere til Skjern. For det kan tage lang tid at falde til i en ny by, at lære nye mennesker at kende og føle, at man virkelig hører til.

Så der har været mange ting i spil til, hvordan Skjern tager allerbedst imod tilflyttere.

Blandt andet har gruppen snakket om en mentorordning og forskellige arrangementer.

Det er dog tilflytterne, der bedst kan svare på, hvad der er behov for, når man flytter til Skjern.

Derfor har gruppen udarbejdet et spørgeskema til de, der har valgt at bosætte sig i Skjern, så byen kan blive endnu bedre til at tage imod nytilkomne.

Man kan bede om spørgeskemaet gentaenkskjern6@gmail.com.