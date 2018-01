Tilflytter-par har sagt farvel til London

Anni Poulsen (th) og Dawn Ahukanna foran muren, der er med til at give læ. Parret flyttede fra London til Nørre Bork, inden byggeriet begyndte, så de kunne følge det under byggeprocessen. Foto: Karin Kjærsgaard

Anni Poulsen og Dawn Ahukanna har boet i og nær London de seneste 17 år. Nu bygger de nyt hus i Nørre Bork.

Nørre Bork: Bygge hus - i Nørre Bork? Det spørgsmål er Anni Poulsen og Dawn Ahukanna flere gange blevet stillet over for. Bag beslutningen ligger da også mange samtaler og modne overvejelser, inden parret skiftede deres liv og bolig nær London ud med en fremtid i landsbyen Nørre Bork. - Vi sagde: hvorfor ikke, fortæller Anni Poulsen og kigger på ægtefællen, Dawn Ahukanna, der nikker. De to mødte hinanden på nettet i 1998. Anni Poulsen smiler ved tanken. - Jeg havde ikke engang selv en computer men brugte min mors, fortæller hun. - Det var en super-tilfældighed, at vi mødtes. Jeg chattede lige lidt på nettet i min frokostpause, siger Dawn Ahukanna.

- Huset blev større og større, men det er svært at droppe gode ideer. Anni Poulsen

Parrets blå bog Anni Poulsen, 47 år, født og opvokset i Nørre Bork.



Rejst i USA, uddannet spansk og engelsk korrespondent, boede en periode i Kina. Ansat på Vestas i Lem i 1997-1998.



Mødte Dawn Ahukanna i 1998 og flyttede over til hende i London. Tog en master i software design.



2004-2017 selvstændig konsulent inden for software design.



2017 ansat som UX konsulent (UX står for Users eXperience, på dansk bruger: brugervenlighed, red.) på Vestjylland Forsikring.



Dawn Ahukanna, 50 år, født i London. Flyttede som ni-årig med forældre og søskende til Nigeria, hvor forældrene stammer fra.



Læste medicin på tredje år, da universitetet i 1986 lukkede på grund af politiske uroligheder. Hun var dengang 19-år, familien vendte tilbage til London.



Fik ikke godskrevet medicinstudierne fra Nigeria. Læste kemi på universitetet, arbejdede som forsker-assistent og tog en master som kemi-ingeniør.



Læste it på universitet og har i flere end 20 år arbejdet som software-konsulent, -udvikler og -designer for firmaer i Europa, USA og Asien. Hun arbejder i øjeblikket i München.



Parret blev gift i 2015. De købte Tarmvej 113 i Nørre Bork for godt toethalvt år siden, flyttede til Nørre Bork i februar 2017 for at følge byggeriet af deres hus. Indtil da bor de hos naboen, Anni Poulsens mor, Asta Poulsen.

Familien holdt øje Anni Poulsen er vokset op i Nørre Bork, hvor hendes mor og søstre også bor. Hun bad familien holde øje med, om der blev noget til salg i området. Det blev en nedlagt landbrugsejendom og tilhørende fem hektar på Tarmvej 113, og den købte parret for toethalvt år siden - med det formål på et tidspunkt at bo der. Grunden til, det lige blev Nørre Bork, skyldes ifølge Anni Poulsen, at hun kommer derfra, har en masse familie i området og kender folk. Parret valgte at bygge nyt i stedet for at renovere ejendommen og op er skudt et helt nyt hus - et stuehus, der via en glasgang er forbundet med dobbelt-garagen.

Huset voksede Glasgangen går også igennem et 70 kvadratmeter stort orangeri, en udestue, med sauna. - Det er for at få så meget lys ind som muligt. Det var arkitektens idé - og det er lige mig, for solen er fantastisk derinde, fortæller Anni Poulsen. Arkitekten formåede at omsætte parrets ønsker og skabe flow i huset - og komme med nye forslag. - Huset blev større og større, men det er svært at droppe gode ideer, siger hun, smiler og tilføjer, at håndværkerne også bidrog med rigtig gode ideer.

Moderne lade En godt en meter høj mur i samme sort-grå mursten som hus og garage "samler" de to bygninger og er med til at skabe læ. - Huset er en moderne udgave af en lade. Jeg kan godt lide stål, men det passer ikke med omgivelserne, siger Dawn Ahukanna med henvisning til stykket i "toppen" i gavlen derfor blev i træ. Et dige ud mod vejen skal tage af for støj og være et sted for fugle, når en kommende beplantning vokser op.

Sidde i vinduet De fleste af håndværkerne er lokale og byggeriet styres af Anni Poulsens svoger, Michael Thorup, der er medejer af Bork-Hemmet Smede og VVS. Huset er 130 kvadratmeter i grundplan og i to etager - på begge etager har de tænkt udsigten ind i byggeriet. Vindueskarmen i stuen er for eksempel så bred, at de kan sidde i den og se ud over de flade marker. - Så man kan sidde og slappe af og få sine egne ideer. Jeg har savnet at kunne se langt, se himlen og opleve fred og ro, siger Anni Poulsen.