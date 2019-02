Tilbageblik: Nationalparken har været 16 år undervejs

Det er snart otte år siden, men allerede dengang havde planerne været otte år undervejs; det er nu 16 år siden, Friluftsrådet udpegede Skjern Å som et muligt pilotprojekt for de nye nationalparker.

I 1987 besluttede Folketinget at undersøge, om Skjern Å kunne genetableres. 11 år efter gik arbejdet i gang. 2,7 millioner kubikmeter jord blev flyttet. Prisen for Danmarks største naturgenopretningsprojekt var 283 millioner. Projektet blev indviet af Prins Joachim i 2000.

Debatten rasede. Naturfolkene ville have åen tilbage. Landbruget ville beholde sine kornmarker. Daværende Skjern-borgmester Egon Søgaard blev ikke ligefrem populær, da han stod frem på landsdækkende TV og sagde, at åens udretning var en forbrydelse mod naturen.

For at forstå konflikten, skal vi tilbage til 1950´erne og et projekt, der vakte stor opsigt og lokal stolthed dengang: Nu skulle landboerne have jord, der kunne dyrkes, og ikke nøjes med den fattige engjord.

Uenighed til sidste sekund

Den gordiske knude var dengang at få erhverv og natur til at fungere sammen, og i 2007 var banen kridtet op til, at der kunne skabes en nationalpark.

Men hvilke konsekvenser ville det have for lodsejerne? Landmændene var utrygge ved at indgå i en nationalpark, hvis det senere skulle betyde, at der ikke blev plads til dem. Landmænd i Hoven opdagede ved en tilfældighed, at deres jord var med, og så ville de ud.

Lige før indvielsen forlangte forligspartierne, at Værnengene, Tipperne og en del af Ringkøbing Fjord skulle med. Et flertal i byrådet holdt i 2012 fast i, at man ønskede en nationalpark ud fra det oprindelige forslag. På Christiansborg ville Dansk Folkeparti ikke være med, hvis Hoven ikke blev trukket ud, og dermed faldt projektet igen.

Siden har nationalparken haft en pause, men nu er projektet tilbage. I halvandet år er der blevet arbejdet intensivt på at gøre den gamle drøm til ny virkelighed.