SKJERN: Han brugte en hel nat til at spekulere på, om han skulle købe det.

Kassem El Manaaki var 14 år og var rejst tilbage til forældrenes hjemland Libanon. Med sig havde han penge, som han havde sparet gennem et år. Som avisbud i Struer, hvor han er født og opvokset, havde han løbet ind til postkasser og brevsprækker med drømmen om, at der til sidst kunne blive til et ægte tæppe.

Han havde set det på et marked. Og da det blev morgen, tog Kassem El Manaaki ind til markedet igen, hvor han købte tæppet.

I dag, som 33-årig, ligger tæppet i hans nye butik på Østergade i Skjern. Det er ikke til salg, og det forstår man godt.

Når man tager det i hånden, kan man ikke lade være med at tænke, at her har siddet en person i flere måneder og arbejdet intensivt på, at tråde skulle danne mønstre - altsammen ud fra et ældgammelt håndværk, langt væk fra maskinernes bekvemmelighed.

Det er også lige her, man forstår, hvorfor et tæppe nærmest har mytisk status. For det kan skifte farve efter, hvordan lyset falder, og som Kassem El Manaaki bemærker, så er det et kunstværk, man kan blive ved med at finde nye detaljer i.

Kassem El Manaaki har i 14 år været frisør i Skjern, og nu udvider han sit forretningsområde. Hvor der tidligere var ejendomsmægler i Østergade, har han åbnet butikken Anna Ægte Tæpper.

Butikken er opkaldt efter hans datter, som kom til verden i januar. Han holder åbent første gang lørdag 15. juni, og herefter er der åbent tre timer hver lørdag.

- Det er en hobbyforretning, fordi jeg elsker det. Alt, hvad jeg køber, er noget, som jeg selv elsker, forklarer Kassem El Manaaki.