Tigris er børnenes ven og Skjerns ottende mand

Tigris har sørget for stemning og opbakning til spillerne igennem de seneste 15 sæsoner.

Skjern: Inde på banen har spillerne fra Skjern Håndbold sørget for at skabe glæde blandt tilskuerne, men udenfor halvgulvet før, under og efter kampene er det klubbens maskot, tigeren Tigris, der går rundt og spreder stemning. Inden kampen fløjtes i gang sker det oftest med high fives til unge som gamle, men under kampen gør det heller ikke stille for sig: - Hvis jeg kan mærke, at stemningen er ved at falde lidt hen, så prøver jeg at få gang i armene ved at bruge mine hænder, forklarer Per Fjord, som tidligere har været manden inde i Tigris, men som i dag er trådt lidt i baggrunden. I timeouts eller i halvlegen kan underholdningen skabes ved hjælp af konkurrence om at tage armbøjninger midt på halvgulvet, mens han andre gange cykler rundt på sin lille grønne cykel: - Nogle gange skal man også sætte sig selv lidt på spil, men uden at det bliver alt for pinligt. Jeg er dog ikke bleg for at tage en udfordring op, siger Søren Christensen, som i dag er inde i Tigris til næsten hver hjemmekamp.

Ikke farlig På lang afstand kan man mange børn godt blive bange for den store tiger, som bære den grønne Skjern-trøje og dertil sorte sokker og gule strømper. Men når først de kommer tættere på er opfattelsen en anden: - Tigris er jo børnenes ven. Jeg skal sørger for, at børnene har en god oplevelse i hallen, siger Søren og Per i kor. Mange børn kommer da også hen og vil have et tigerkram eller et billede med den store maskot: - De bliver jo glade for at se en og det giver da en god følelse i kroppen. Jeg tror også, at de bemærker, hvis Tigris af den ene eller anden grund ikke er der til en hjemmekamp, siger Per Fjord.

"Tigris skal sove" Per Fjord har været inde i Tigris i 11 sæsoner, mens Søren Christensen har været det de seneste syv sæsoner. Begge har de derfor oplevet mange forskellige ting. Per Fjord husker især tilbage på en bestemt episode med Kasper Søndergaards niece: - Vores kamp var lige slut og jeg havde hilst på mange af børnene. Kasper Søndergaards niece går så efter mig, da jeg skal ud bagud. Hun finder mig, da jeg er i gang med at ligge tigerhovedet i en sæk. Jeg får dog fortalt, at Tigris skal sove og hun ånder lettet op, griner Per Fjord. Søren har også flere minder at tænke tilbage på, men han har dog en favorit: - Til en hjemmekamp skulle de have luften ud af den der flyver, som spillerne løb igennem. Jeg valgte at springe ind i den og det gav jo et stort grin hos publikum. Det blev så også en tradition, siger han.

Meget spontan For at kunne præstere bedst muligt under kampene har Tigris fra begyndelsen lagt sig fast på, at alt i hallen skal være spontant. Derfor planlægger hverken Søren eller Per noget hjemmefra: - Det er ikke noget vi har snakket om, men det er bare svært at planlægge. Samtidig gør det også oplevelse for tilskuerne bedre, når man er spontan, siger Søren og bliver suppleret af Per: - Også fordi kampene er forskellige. Det er ikke sikkert, at der er mange børn til en kamp onsdag aften og så skal man lægge fokus et andet sted. Derfor varierer det meget, forklarer han.