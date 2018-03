Tidligere sognepræst er ny leder i besøgstjenesten

Ebbe Sunesen har været sognepræst i 38 år. Kort får årsskiftet fik han tilbuddet om at blive leder i besøgstjenesten - et tilbud han ikke kunne sige nej til.

Jagten på en afløser blev sat i gang og efter kort tid lykkedes det at overtale Ebbe Sunesen til at tage posten. I 38 år har han været sognepræst forskellige steder i Jylland, men sidste år gik han på pension.

Tiltrådt ved årsskiftet

I sommeren 2016 flyttede han fra Lemvig til Borris med sin kone. Selvom han er fra Aarhus, så ville han gerne blive i Vestjylland, da den vestjyske mentalitet tiltaler ham.

Siden årsskiftet har han været leder af besøgstjenesten, og selvom kendskabet til området endnu er begrænset, så får han løst sine ledende opgaver:

- Jeg er jo så heldig, at jeg har folk til at hjælpe mig. Vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden og det betyder meget for mig, siger Ebbe.

I dag har han siddet på posten i lidt mere end to måneder. Endnu er det hele meget nyt, men han er kommet godt for land, mener han selv:

- Vi har 7-8 personer, som har tilknyttet en besøgsven i øjeblikket. Vi er ude og gøre opmærksomme på os selv, så folk som måske sidder alene kan få en besøgsven. Vi gør os synlige ved at snakke med folk og dele pjecer ud i butikkerne, siger han.

Ebbe Sunesen bruger mange kræfter på besøgstjenesten. Fra begyndelsen har det nemlig været tydeligt, at menighedsrådet gerne ville fortsætte med at have besøgstjeneste:

- Det giver mig en motivation, at der er stor opbakning til besøgstjenesten. Jeg vil gøre mit bedste for at køre det videre, siger Ebbe.