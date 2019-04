Tidligere plantecenter i Skjern skal blive til seks nye boliger

Naboskabet indbefatter rækkehuse og ikke mindst de punkthuse, som Lejerbo for et par år siden fik opført. Det er et område, som har fået et tiltrængt løft de seneste år, siden arkitekt Bo Christensen købte det gamle slagteri, og lige præcis på Morten Andersens grund er en ekstra herlighedsværdi. Den ligger lige ned til bækken, og det er planen, at de fire af husene får terrasse lige ned til bækken. Boligerne tegnes af arkitektfirmaet Bo Christensen, der også har tegnet det øvrige byggeri i området.

- Folk vil gerne have større huse på mindre grunde, som er nemme at holde. Området er ekstremt attraktivt, siden Aktivitetscentret er kommet derud, og Bykirken med den store hvide facade, står jo bare så flot, fortæller Morten Andersen.

SKJERN: Nedrivningsmaskinerne har været i gang på den grund på Nygade 59, hvor Vestjydsk Plantecenter indtil for nylig lå, men det bliver ikke ret længe, at grunden kommer til at stå ledig.

Ejerboliger

Kirsten og Svend Nissen Hansen, der har ejet Vestjysk Plantecenter, bliver boende i deres hus på grunden, og den får en renovering, så den kommer til at fremstå som de øvrige nybyggede huse.

Prisen for et hus på grunden er på omkring to millioner kroner, og i første ombæring vil Morten Andersen forsøge at sælge dem som ejerboliger. Han har allerede solgt det første hus, og med den efterspørgsel, der har været, vurderer Morten Andersen, at det ikke bliver svært at finde købere.

Han skal til et møde med kommunen den 7. maj, hvor der er nogle detaljer, der skal på plads. Efterfølgende regner Morten Andersen med at kunne gå i gang med projektet i forsommeren, og da der er tale om et elementbyggeri, går det hurtigt med at rejse de nye huse. Det betyder, at indflytningen kan begynde til efteråret.