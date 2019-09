Tidligere leder af Produktionsskolen har forladt sin stilling

Skjern: Skjern: Efter 11 år som leder af Produktionsskolen og bare en måned som ansat på produktionsskolens afløser, FGU Ringkøbing-Skjern, er det slut for Peder Sørensen.

I sidste uge havde han sin sidste arbejdsdag i Skjern.

- Det er blevet tid til, at jeg skal prøve noget andet, siger Peder Sørensen.

Den tidligere produktionsskolechef har aldrig lagt skjul på, at han er "praksis-partisan" og stærk tilhænger af, at de unge, som ikke er parate til at tage en ungdomsuddannelse, får mulighed for at udføre praktisk arbejde, inden de bliver sat på skolebænken.

Og den filosofi passer ikke ind i Ringkøbing-Skjerns FGU-tilbud. Her skal eleverne både arbejde i værksteder og undervises i blandt andet dansk og matematik.

- Jeg mener ikke, at de unge har brug for et 11. eller 12. skoleår. For mig handler det først og fremmest om læring og ikke som udgangspunkt om uddannelse. Personligt synes jeg, at produktionsskolen var et rigtigt godt tilbud, men når man fusionerer, så bliver det selvfølgelig noget andet, siger han.

Peder Sørensen har været med i processen med udviklingen af det nye tilbud i FGU Midt-Vest, der er en fusion af produktionsskolerne i Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Herning og en del af VUC. En Folketingsbeslutning har banet vejen for konstruktionen.

Hvor meget har din beslutning om at stoppe at gøre med, at du ikke er leder længere?

- Det har ingen betydning. Jeg havde fået nogle store og spændende opgaver på tværs af FGU-afdelingerne i Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning. Men er kommet til den beslutning, at jeg ikke skal være en del af det nye, siger han.

Direktør Thomas Dalgaard fra FGU Midt-Vest er ærgerlig over, at vejene må skilles.

- Alle medarbejdere er blevet virksomhedsoverdraget og har derfor haft en mulighed for at fratræde. Jeg har været glad for Peders indsats, og vi kan i en periode trække på ham i forbindelse med forskellige opgaver, siger han.

Han oplyser, at Peder Sørensen og en enkelt lærer er de eneste, som ikke har ønsket at fortsætte i FGU-regi.

Peder Sørensen er netop blevet fritistillet og skal nu som 60-årig ud at finde sig et nyt job. Hvad han gerne vil bruge sit arbejdsliv på, ved han endnu ikke.

- Jeg har aldrig haft en karriereplan, men har altid arbejdet med ting, jeg havde lyst til. Jeg har mindst fire-fem gode år tilbage af mit arbejdsliv, og det behøver bestemt ikke være som leder, siger han.