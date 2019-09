Tidligere kritiker: Baglandet skal nok få opdraget Ellemann til at blive en god formand for Venstre

Venstres lokalformand i Spjald har tidligere været ude med riven efter Jakob Ellemann-Jensen. Nu tror han på, at Ellemann kan blive en god formand for Venstre

Spjald: Tage Møller var bestemt ikke begejstret, da Jakob Ellemann-Jensen som nyslået miljø- og fødevareminister fastslog, at miljøet kom først.

Bedre blev det ikke, da Ellemannn et lille år senere revsede landbruget for kun at have reduceret kvælstofudledningen med én procent. Det fik Venstres lokalformand fra Spjald til at kræve en undskyldning til landmændene.

I dag er Tage Møller noget venligere stemt over for Ellemann-Jensen, efter at han tirsdag aften officielt meldte sig som kandidat til posten som formand for Venstre.

- Jeg er overbevist om, at vi som Venstres bagland nok skal få opdraget Ellemann til at blive en god formand for Venstre. Hvis han får lagt en forkert linje overfor landbruget, så er det organisationens opgave at ændre den. Jeg tror på, at han vil kunne favne bredere, end da han var minister, siger Tage Møller.

Lokalformanden mener, at den nyslåede formandskandidat er et godt bud på en ny start for partiet.

- Jeg ved godt, at jeg ikke var begejstret for ham som fødevareminister. Jeg savnede en anerkendelse af landbruget som et vigtigt erhverv, som skal have nogle vilkår, så der også kan tjenes kroner. Men jeg mener ikke, at landbruget behøver at frygte Ellemann som formand for Venstre, fastslår lokalformanden fra Spjald.

Han er glad for, at partiet kan mønstre en formandskandidat, som er ung og har prøvet andet i livet end politik. Derfor regner Tage Møller da også med, at hans stemme går til Ellemann ved partiets ekstraordinære landsmøde den 21. september.

Og undskyldningen fra den daværende fødevareminister synes Tage Møller næsten, han har fået.

Venstrefolkene i Ringkøbing-Skjern holder møde den 18. september Højmark, hvor de delegerede til landsmødet skal diskutere formandsvalget, og hvem de foretrækker i spidsen for partiet.