Tidligere fængselsbetjent chikaneres

Skjern: I begyndelsen grinte Janni Andreasen egentlig lidt ad det. Hun er tidligere fængselsbetjent gennem 15 år ved Statsfængslet i Sønder Omme, og hun er helt klar over, hvem det er, der chikanerer hende, for han sendte utallige sms'er til hende, før hun skiftede til hemmeligt nummer.

- Det var simpelt hen så underligt, at jeg faktisk grinte ad det i begyndelsen, for nogle måneder siden, siger hun.

Det sjove gik imidlertid hurtigt af det, og Janni har nu kontaktet politiet, der har lovet at tage en alvorlig snak med hendes stalker, og nu håber Janni, at han meget snart vil stoppe.

I julen var hun nødt til at gå ud og skrive et offentligt opslag på Facebook i tre lokale grupper, fordi stalkeren havde delt stærkt æreskrænkende breve ud i en lang række postkasser i Skjern og Tarm. Og iøvrigt truede med at gøre det i endnu flere postkasser.

- Jeg ved, at han er medlem af nogle af de facebookgrupper der er i området, og jeg håber, at mit opslag, og at Politiet nu tager sig af sagen, vil være medvirkende til at han vil stoppe. Jeg er også nødt til at skåne mine børn, der ikke skal vide, at jeg bliver chikaneret. Jeg blev kontaktet af alle mulige, der havde fået de mærkelige breve, og skulle forholde mig til det i julen, hvor jeg jo ellers kun skulle hygge med mine børn, siger hun

- Det er intet sandt i brevene, men det er jo små samfund i Skjern og Tarm, og man skal passe på det prædikat, man får, så jeg er nødt til offentligt at afvise det vrøvl, der står i brevene, så der ikke er nogen, der tror på det, siger Janni Andreasen.

Hun har fået oplyst, at brevene blandt andet er blevet omdelt på Lærkevej, Skovvej, Solsortevej, Vejlevej og Præstegaardsvej.

- Heldigvis får jeg god opbakning. Der er også mindst en af modtagerne af brevet, der har kontaktet politiet. Det er jeg glad for, siger Janni Andreasen.

Hun er netop stoppet for fængselsbetjent og skifter til at arbejde på et forsorgshjem. - Chikanen har intet med mit jobskifte at gøre. Der skulle bare ske noget andet i mit arbejdsliv, siger hun.