Tidligere børnehavebarn får lov til at sætte kulør på hvide vægge

Line Bech Christensen gik i børnehave i Ådum. Hun går i dag på handelsgymnasium men er vendt tilbage til børnehaven for at dekorere væggene.

Ådum: På Ådum Børneunivers nyder børn og voksne dagligt de gode faciliteter i vuggestue og børnehave. Den nye tilbygning fra sommeren 2011 har givet plads og gode rammer. I årenes løb er flere detaljer kommet til, som både pynter og sætter kulør på stedet.

Det gælder den farvestrålende skiltning udenfor, som lokal skiltemager Niels Møller Hansen leverede sidste år til idrætsvuggestuen og idrætsbørnehaven.

Indendørs er der hvidmalede vægge, og personalet har af og til drøftet, om der kunne findes en mulighed for at udnytte dem mere kreativt. Ideen kom og bliver nu udført af Line Bech Christensen, som har pensler og maling med og udtrykker sig med rene og klare farver i tydelige motiver på væggene i vuggestuen. Line arbejder uden for åbningstiden og maler efter ønske og skitser fra personalet. Uden tvivl føler Line sig hjemme. Pædagog Eva Blomgren, som fortæller lidt om Lines billeder, har passet Line, da hun gik i børnehaven der.