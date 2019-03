Tidligere Venstre-kandidat stiller op for Klaus Riskær Pedersen

Ringkøbing-Skjern: Partiet Klaus Riskær Pedersen bliver repræsenteret i Vestjyllands Storkreds ved det kommende folketingsvalg.

Partiet opstiller Dorte Jarlby, som dermed har meldt sig ud af Venstre.

Dorte Jarlby var en af de fem kandidater, der i august dystede om at blive Ringkøbing-Skjern Venstres folketingskandidat efter Esben Lunde-Larsen. På fire opstillingsmøder duellerede Dorte Jarlby med Birgitte Vinding, Sebastian Korsbakke, Lennart Qvist og Kenneth Mikkelsen, der vandt afstemningen.

Dorte Jarlby skal for Riskær-partiet være ordfører for integration og udlændinge.

Den 43-årige hjemmehjælper er mor til fem og bosat i Herning. Under valgkampen i Venstre erklærede hun sig villig til at flytte til Ringkøbing-Skjern, da hun mente, at kommunen burde være repræsenteret i Folketinget af en kandidat, der faktisk boede i kommunen. På selve valgaftenen, da Venstremedlemmerne skulle vælge folketingskandidat, anbefalede hun dog at stemme på Kenneth Mikkelsen og fik selv kun to stemmer.

Dagbladet følger sagen