Tidligere Skjern-playmaker agerer agent for verdenstoppen

Den tidligere Skjern-playmaker Michael "Skjern" Hansen nåede kun at spille for Skjern og aarhusianske VRI som seniorspiller. Som 26-årig tvang en skade ham til at stoppe spillerkarrieren. - Jeg er ikke søvnløs over det, men hvis jeg selv kunne have valgt, ville jeg gerne have haft 5-10 år mere på topniveau som spiller. Jeg stoppede som 26 år, og det var måske der, jeg håbede, det skulle have været allersjovest, siger Michael "Skjern? Hansen. Foto: Morten Dueholm