Tidligere Hoven-præst udgiver 10 fortællinger fra en påskemorgen

Han har sat "10 fortællinger" som undertitel på bogen. Fortællinger, der, som sidetallet antyder, hver for sig kun fylder få sider, men selv om steder og personer er forskellige, fletter de 10 historier sig ind i hinanden og skaber en større fortælling. Og ligesom i Bibelens påskedrama spiller liv og død en central rolle, blandt andet med en bilulykke som et af de centrale omdrejningspunkter.

Et rent lykketræf

At en trafikulykke står centralt, hænger sammen med, at den nu pensionerede præst selv var tæt på at ende i en ulykke.

- Det var et lykketræf, at der ikke skete noget. Det satte en masse tanker i gang, fortæller han og tilføjer, at påskemorgen samtidig for ikke mindst en præst står som noget helt særligt.

Helt bevidst har Thomas Uhre Fenger valgt den korte form med kun nogle glimt af en række menneskers liv.

At det så endte med blot 70 sider, bekymrede ham dog, og da han sendte bogen til forlaget, lagde han nogle andre fortællinger ved:

- Men svaret fra Attika var, at de 10 små fortællinger sammen danner en fin helhed. Så lad os holde os til det og gemme de andre fortællinger til en senere udgivelse, mente de, og det valgte jeg at rette mig efter.