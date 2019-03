Tidlig valgkamp giver bonus for Kristendemokraterne

Ringkøbing-Skjern: Selv om der er lang vej til de 18.000 midt- og vestjyske stemmer, som Kristendemokraterne mener er nok til at vende tilbage til Folketinget, så har det givet bonus, at partiet har tyvstartet valgkampen i Vestjylland.

I sidste uge skød Kristian Andersen gang i en stor annoncekampagne med en stribe erhvervsfolk, som er klar til at give ham deres stemme til valget. Samtidig åbnede han sin hjemmeside for stillere fra hele kommunen. Lørdag havde han små 300 på listen. Da weekenden var slut, var tallet næsten oppe på 600.

Officielt har partiet i Ringkøbing-Skjern små 200 medlemmer.

- Det giver en fantastisk masse energi at mærke, at folk er med os og tror på vores projekt, og at vi får så bred opbakning, lyder det fra Kristian Andersen.

Han kalder det flot, hvis det lykkes at nå 1000 anbefalinger fra vælgere i kommunen. Men flere har spøgefuldt sagt til ham, at han bør gå efter de 18.000, som er det stemmetal, som er Kristendemokraternes helt store mål.

Kristendemokraterne har denne gang dobbelt så mange penge at føre valgkamp for som for fire år siden, blandt andet fordi mange har ønsket at støtte partiets valgkamp økonomisk. Hvor meget det er i kroner og øre, og hvem der bidrager, ønsker Kristian Andersen ikke at oplyse.

- Der er folk, som foretrækker at være anonyme, fordi de ikke plejer at blande sig i partipolitik. Og der er ingen tvivl om, at det betyder noget, at vi har flere midler at gøre med. Nu handler det om at bruge pengene rigtigt, så KD kan komme tilbage i Folketinget, lyder det fra Kristian Andersen.