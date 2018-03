Tibor Ivanisevic reddede otte straffekast i anden halvleg

Skjern: Tibor - Tibor - Tibor - Tibor.

Hyldesten strømmede ned mod Skjern Håndbolds populære serbiske målmand. Tibor Ivanisevic kvitterede ved at opildne tilskuerne endnu mere. Så meget at han slet ikke så en hoppende og råbende træner Henrik Kronborg, der ville have målmanden ud for at spille syv mod seks.

Tibor Ivanisevic fortjente hvert eneste tilråb og hvert eneste klap, for det han netop var i gang med at præstere, er uhørt i Champions League.

Ved 20-15, ved 22-17, 24-21 to gange, ved 26-22, to gange mere ved 27-22 og til sidst ved 29-23 forhindrede Tibor Ivanisevic scoringer på straffekast. Otte gange i træk. Den præstation blev krydret med en lang stribe fine redninger, som hjalp Skjern Håndbold til sejr på 33-26.

Dermed blev Tibor Ivanisevic den helt store helt for Skjern, da de sikrede sig videre adgang i Champions League.

- Men jeg vil helst ikke snakke om min egen præstation lige nu. Det vigtigste var, at vi gik videre, lød det beskedent hver gang, målmanden blev interviewet.

Han nød, at Skjern nu er blandt de sidste 14 i Champions League.

- Men i morgen går vi altså bare i gang med at forberede os frem mod kampen ude mod Nordsjælland på onsdag, sagde Tibor Ivanisevic.

Da han havde sundet sig lidt mere, blev planerne ændret lidt.

- Jeg tror, jeg vil hjem og se kampen i aften, og så vil jeg nyde et glas vin. Det her sker aldrig igen, så det skal jeg også huske at nyde, sagde Tibor Ivanisevic.

Træner Ole Nørgaard var meget tilfreds med målmandens indsats.

- Jeg har aldrig set noget lignende på alle niveauer. Intet kommer i nærheden af det her. Det var usædvanligt, og det var godt, han stod på mål for os, sagde Ole Nørgaard.

Efter nederlaget på 32-20 i Ukraine for en uge siden troede de fleste, at Skjern ville sætte tingene på plads ret hurtigt. Men nogle fejl og nogle afbrændere gjorde, at det var Zaporozhye, der fik flest lette scoringer på kontraløb. Gæsterne førte da også 11-10.

På det tidspunkt kom Tibor Ivanisevic i mål, Zaporozhye løb ind i et par udvisninger. Frem mod pausen spillede Skjern godt, og det gav pauseføring på 20-15.

Zaporozhye så lidt modløse ud i starten af anden halvleg, hvor Skjern holdt fast i føringen. Men i takt med lidt afbrændere og bedre forsvar af ukrainerne, der gik længere frem på banen, kom de tilbage, da 22-16 blev til 23-21 med ti minutter igen.

- Det viste bare, hvor hurtigt det kan gå på det her niveau. Det fik os over til at gå over til at spille syv mod seks. Da Tibor blev ved med at redde, så kunne vi skabe en solid føring, så kampen reelt var afgjort de sidste ti minutter, fortalte Ole Nørgaard.

Det var igen en af de der præstationer, hvor man havde indtryk af, at der på en eller anden måde var kontrol. Ole Nørgaard og Henrik Kronborg lægger detaljerede taktikker frem til hver kamp. De tror sammen med spillerne så meget på deres koncept, at der skal meget til, for Skjern bryder ud af de ting, der er så gennemarbejdede. Det viste sig igen at være et klogt valg.