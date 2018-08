Bork Vikingemarked blev lørdag middag beriget med noget af al den regn vi er blevet "snydt" for denne sommer, og Thor gav sit besyv med i nogle gevaldige tordenbrag.

I det hele taget møder Dagbladet kun smil og glade mennesker på det lidt våde marked. En smule regn og torden skal ikke få lov til at ødelægge legen.

- Biskoppen kommer jo i dag med alt det der kristne noget, for at indvie den nye kirkeklokke. Det er Thor nok ikke helt tilfreds med, siger Jonas Lindh med et stort smil.

Jonas spiller nogle friske toner på sit instrument og råber så for fuld hals: "Tag den Thor!", mens han knytter hånden op mod de truende skyer og de gevaldige tordenskrald, der akkompagnerer hans lystige spil.

Bork: Den første viking Dagbladets udsendte møder, da vi kommer til Bork Vikingehavn, lidt over middag lørdag, er sækkepibespilleren Jonas Lindh fra vikingeorkesteret "Ramashang" i Aalborg.

Vil med regn

Den næste viking vi møder, griner da også stort i skægget. Han har taget det store regntætte skind på, og er kommet helt fra Amager for at se, hvad dette her "Bork Vikingemarked", som der går rygter om i det ganske land, er for noget.

- Det er første gang, jeg er her. Mange vikinger har anbefalet dette sted, og jeg kan jo straks se, at det er fantastisk. Der lidt en blanding mellem vikingelejrene i Lejre og Frederikssund. Bork Vikingehavn ligger jo godt her ved vandet, og det virker meget autentisk, fordi det er en fast plads, og det har jeg tabt mit hjerte til, siger Steffen Nestler, der har været viking i seks år.

I "det virkelige liv" er han anlægsgartner, og i den egenskab er han ret vild med regnvejret.

- Vi mangler mindst 200 millimeter regn i år. Så dette vejr er bare skønt, og det tager ikke noget fra stemningen. Det fantastiske ved vikinge-miljøet er, at folk er meget åbne og snakkesagelige, og det giver et godt netværk at være viking. Hvis du samtidig er lidt historisk interesseret, er det helt perfekt, og det har jeg altid været, siger Steffen Nestler.

Steffen Nestler har naturligvis allerede vikingeudstyret i orden. Blandt andet hænger der et rigtig flot drikkehorn i hans læderbælte, men han går alligevel ud på markedet og kigger i de mange boder. Der kan jo være noget, der frister til enten ham eller familien, og der findes nok ikke den ting, med relation til vikingetiden, der ikke kan købes i Bork i disse dage.

Lørdag lukkede markedet efter at være sluttet af med optog for en ny kirkeklokke og et kampshow. Søndag åbner markedet klokken 10, og programmet byder derefter på Ramashang-koncerter, Falkonershows, Vikingerytteri og kampshow.

... og vejret? I skrivende stund vil Thor også lege lidt med søndag.