Thomas Mogensen glad for rodet sejr

Skjern: Den tidligere Champions League-vinder Thomas Mogensen snuppede søndag sin CL-debut for Skjern, som mødte HC Motor Zaporozhye. Efter første halvlegs begyndelse erstattede han Jan Grebenc på venstre back.

En skulderskade forviste senest Thomas Mogensen til bænken, da Skjern sidste søndag spillede ude mod Celje, og selvom Thomas Mogensen nu går ind til sin 12. CL-sæson, bruger han stadig ord som "kæmpestort" om at spille i klubturneringen.

- Det var meget sjovt at få min første CL-kamp for Skjern, nu hvor jeg fik lov at se den anden fra sidelinjen, siger Thomas Mogensen.

I sin første Champions League-kamp for et dansk hold, siden han i 2006/2007 spillede CL for GOG, nettede Thomas Mogensen tre gange. Det ene mål faldt i et vigtigt undertal i første halvleg, mens Thomas Mogensen efter pausen lagde op til det straffekast, som Bjarte Myrhol trak, da Skjern var i fare for at blive hentet. Omvendt smed han også to bolde i træk lige efter, og begge gange kostede det mål i Skjerns tomme bur. Trods fejlene, og at ukrainerne kun var nede med et mål, nåede Thomas Mogensen aldrig at blive helt nervøs for, det ville gå galt. Dertil trak Skjern for hurtigt fra igen.

- Jeg havde en god fornemmelse af, at vi havde kontrollen, og at de kom tilbage, fordi vi lavede nogle store fejl. Det var ikke, fordi vi pludselig ikke vidste, hvad vi skulle gøre, men vi begyndte simpelthen bare at give dem bolden. Hvis vi havde gjort det resten af halvlegen, havde vi absolut ikke fortjent at vinde, men det fik vi heldigvis styr på, siger Thomas Mogensen.

Generelt betegner han anden halvleg som "totalt rodet," fordi den blev domineret af mange udvisninger. Det ødelagde flowet.