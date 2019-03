Testmøller på vej ved Sdr. Bork

SDR. BORK: Alt tyder på, at fem testvindmøller på 180 meters højde er på vej ved Sdr. Bork tæt på grænsen til Varde Kommune.

I alt fald har teknik- og miljøudvalget godkendt, at der udarbejdes et plangrundlag og en miljøvurdering for testmøllerne.

Projektet vurderes nemlig at støtte op om kommunens målsætning om at skabe mulighed for udvikling og test af vindmøller med en totalhøjde på op til 250 meter og dertil hørende teknologi samt test af dele af vindmøller og af teknologi til lagring af el og vedvarende energi.

En foroffentlighedsfase medførte dog en håndfuld indsigelser fra blandt andet Varde Kommune, Ribe Stift og fire borgere.

I bemærkningerne udtrykkes bekymring for opstilling af store møller, støj fra møllerne, påvirkning af den omkringliggende natur og dyreliv og lokalsamfund herunder affolkning.

Varde Kommune henviser til, at her har man en retningslinje om kun at igangsætte vindmølleprojekter, hvor 95 procent af husejerne inden for en afstand af seks gange møllernes totalhøjde erklærer sig positive over for projektet.

Varde Kommune beder kollegerne i Ringkøbing respektere denne retningslinje, da møllerne ligger så tæt på kommunegrænsen.

En lodsejer i Varde Kommune bor cirka 420 meter fra projektområdet, og ham har projektmageren dialog med.

Ribe Stift frygter, at møllerne kan have negativ indflydelse på kirkelandskabet ved Sdr. Bork Kirke. Administrationen vil fortsat have dialog med stiftet i forbindelse med udarbejdelse af visualiseringer.