Testmøller: Grønt lys for at begynde planlægning

RINGKØBING-SKJERN: Teknik- og miljøudvalget giver grønt lys for, at projektmagerne bag testmølle-projekterne ved Lem Kær og Sdr. Bork kan gå i gang med planlægningen.

Det var dog ikke et enigt udvalg, der traf beslutningen. Niels Rasmussen (SF) tog således forbehold for møllerne ved Lem Kær. Han ønsker, at der holdes et borgermøde, inden planlægningen igangsættes.

- Det er ganske voldsomt, det der er på vej. Møllerne i området kan blive op til 230 meter høje, og de er så store, at det vil påvirke naboer i Lem og Ringkøbing K, siger Niels Rasmussen.

Flertallet i teknik- og miljøudvalget mener ikke, at man med rimelighed kan kræve af mølleopstillerne, at de holder borgermøder, inden planlægningen overhovedet er kommet i gang, siger udvalgsformand John G. Christensen (S).

Det er Niels Rasmussen uenig i.

- Det har man for eksempel gjort i Varde Kommune, hvor politikerne har sat sig spidsen for mølleplanlægningen; man havde udpeget fire områder til vindmøller, men efter borgermøder pillede man to af områderne ud, siger Niels Rasmussen.