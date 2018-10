Testmølle-sag: Kun erhvervsministeren kan underkende kirke-veto

Stauning: Der er endnu ikke fundet en mødedato.

Men i den nærmeste fremtid skal Ringkøbing-Skjern Kommune og Ribe Stift mødes med repræsentanter fra erhvervsministeriet i sagen om to testmøller i Velling Mærsk ved Stauning Lufthavn.

På dagsordenen vil være det veto, som Ribe Stift har nedlagt mod møllerne.

Som Dagbladet kunne fortælle i sidste uge, mener stiftet, at møllerne vil være ødelæggende for Velling og Gl. Sogn kirker og deres smukke placering i landskabet og dermed betyde et betragteligt kulturværditab.

Stiftet fastholdt sit veto efter et møde med Ringkøbing-Skjern Kommune i september.

- Stiftsøvrighedens opfattelse af projektet har været kendt hele tiden. Der er tidligere blevet gjort indsigelse mod de fire møller, og det har ikke ændret sig nu, hvor man fastholder de to nordligste møller, siger fuldmægtig Kirstine Frank Jensen fra Ribe Stift.

Derfor bliver erhvervsministeren - eller i praksis erhvervsstyrelsen - nu bragt ind i sagen, som Ringkøbing-Skjern Kommune også har varslet stiftet om. Det er nemlig her, der skal træffes en endelig afgørelse i sagen. Men det vil først ske efter at have holdt et møde med stiftet og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ifølge planloven skal erhvervsministeren vurdere, om en plan er "i overensstemmelse med nationale interesser vedrørende vækst og erhvervsudvikling, natur- og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse". Pligten gælder dog ikke, hvis forholdet er af underordnet betydning, hedder det i loven.

Hos Ribe Stift ønsker man ikke at komme med et bud på, hvordan sagen om testmøller vil blive vurderet af styrelsen.