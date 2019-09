Temperamentet kogte over hos Skjern-bo

SKJERN: Politiet måtte have både håndjern og peberspray i brug, da en 33-årige mand fra Skjern "teede sig tosset" tirsdag eftermiddag i midtbyen. Han sparkede blandt andet på de parkerede biler, der også blev hældt øl ud over, ligesom han i det hele taget var højlydt. Den lokale betjent forsøgte at lægge en dæmper på manden, men han var ikke modtagelig for fornuft, så den velvoksne betjent lagde den 33-årige ned og gav ham håndjern på. På vej mod detentionen i Holstebro fortsatte han dog sin temperamentsfulde stil og truede de to betjente, så han endte med at blive sigtet for trusler mod embedsmænd i funktion. Og faktisk blev han fysisk så uhåndterlig, at betjentene måtte trække pebersprayen.