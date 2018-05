Teleaftale er godt nyt for Vestjylland

Borgmester Hans Østergaard (V) satser på, at ny teleaftale gør det lettere for Ringkøbing-Skjern at få adgang til gode mobil- og bredbåndsforbindelser.

Ringkøbing-Skjern: Borgmester Hans Østergaard (V) vil gerne af med de udskældte mobilhuller, og så skal kommunens sidste 10.000 adresser have adgang til en hurtig bredbåndsforbindelse.

Det satser han på, at torsdagens telepolitiske aftale mellem Folketingets partier kan være med til at bane vejen for.

- Jeg har store forhåbninger til den brede politiske aftale, og jeg er overbevist om, at det er godt nyt for vores område, fordi der er lagt op til at fremme mobil- og bredbåndsdækningen i hele landet, siger han.

Borgmesteren har endnu ikke haft lejlighed til at sætte sig ind i detaljerne bag aftalen. Men han har konstateret, at der er fokus på at give borgere og virksomheder adgang til det digitale samfund - en målsætning, der flugter med Ringkøbing-Skjern Kommunes mission.

Samtidig glæder han sig over, at der nu bliver sat klare rammer for, hvordan kommuner kan støtte udrulningen af mobil- og bredbåndsinfrastruktur.

Den opgave har som bekendt voldt Ringkøbing-Skjern Kommune store vanskeligheder.

Da kommunen for nogle år siden gennemførte en historisk udbudsrunde, der skulle give adgang til lynhurtigt bredbånd til alle, endte kommunen med at trække stikket til kontrakten, på grund af fejl.

Manøvren kostede kommunen en erstatning på otte millioner kroner.

Men borgmesteren har bestemt ikke opgivet at forsøge igen.

- Foreløbigt har vi inviteret byrådet og forskellige aktørere til en workshop sidst i juni, hvor der skal arbejdes med udfordringer og muligheder. Det skulle gerne munde ud i et nyt udbud - og her kan vi kun hilse klare retningslinjer velkommen, siger Hans Østergaard.

Med hensyn til mobilhullerne forestiller borgmesteren sig, at kommunen også i fremtiden vil indgå aftaler med andre kommuner om fælles udbud, der kan give nye master i områder med dårlig mobildækning.