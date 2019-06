Tekstiltræf på Bork Vikingehavn i pinsen

I pinsen er der mulighed for at komme helt tæt på vikingernes klæder, når der er tekstiltræf på Bork Vikingehavn.

I Bernuthsfeld, i det nuværende Tyskland, har man eksempelvis fundet en tunika fra mellem 660-870, som består af så mange lapper, at det er umuligt at bestemme, hvilket stof, der har været en del af den oprindelige tunika.

Bork: I dag kan vi ofte hive en bluse ned fra hylden i den lokale tøjbutik eller shoppen en på nettet, der både passer i størrelsen og har den farve vi ønsker. Men i vikingetiden lå der et stort arbejde bag et hvert stykke klæde, og klædedragter var noget man passede på, lappede på og som gik i arv.

Fra får til klæder

Når man som publikum kommer på vikingemarkeder eller vikingemuseer, bliver man ofte præsenteret for brudstykker af tekstilproduktionen. Ved dette tekstiltræf vises alle trin i processen fra uld til færdigt produkt, og der bliver mulighed for selv at prøve de forskellige processer.

Man kan besøge forskellige arbejdsstationer, hvor dygtige vikinger står klar med historiske facts og hjælp til dem, der selv ønsker at prøve kræfter med vikingekvindens håndværk. Arbejdsstationerne er bemandede i hele åbningstiden og det vil være muligt at prøve at nålebinde, spinde, brodere, brikvæve og meget andet.

Tekstiltræffet finder sted på Bork Vikingehavn 8.-9. juni kl. 11-16.