Teknisk Skole i Skjern genkender debattør-kritik - til en vis grænse

Skjern: Når den unge debattør og smedelærling Glenn Kaalund Nicolaisen, der er i finalen i DM i Debat på Folkemødet, tegner et billede af en teknisk skole med fraværende lærere og manglende undervisningsmaterialer, fordi der er for mange nedskæringer på erhvervsuddannelserne, er det ikke helt forkert. - Jeg kan tilslutte mig hans generelle billede af, at erhvervsuddannelserne over hele landet er voldsomt presset på økonomien, fortæller Helge Albertsen, der er formand for Metal Skjern-Ringkøbing og bestyrelsesformand på UCRS i Skjern. Også UCRS-direktør Marianne Oksbjerre er enig med både den unge debattør og bestyrelsesformanden i, at erhvervsskolerne er under økonomisk pres, fordi regeringens omprioriteringsbidrag betyder, at skolerne hvert år skal spare to procent.

Populær skole Men så stopper enigheden også. For på teknisk skole i Skjern, hvor Glenn Kaalund Nicolaisen går på smedelinjen, har man - som på resten af uddannelsescentret - prioriteret - at de unge får den undervisning, de skal have. - Vores mål er, at vi ikke bruger lærerfri timer, understreger Marianne Oksbjerre, der i samme anledning tjekkede det aktuelle antal af lærerfri timer på smedelinjen, som er lig nul. Og så fortæller hun med et smil, at det i øvrigt er helt almindelig standard at svejse i papir, før man går i gang med de rigtige materialer. Uanset, hvor mange penge skolen har til materialer. - Erhvervsskolerne er meget presset på økonomien, men Skjern er en meget populær skole, især på smede- og metallinjen, hvor vi får elever fra hele landet, fordi vi gør det godt, siger Marianne Oksbjerre.