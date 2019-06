RINGKØBING-SKJERN: Tirsdag var en atypisk dag for politikerne i teknik- og miljøudvalget.

Ganske vist var der indkaldt til møde i udvalget, men alle udvalgsmedlemmer skulle på en to timer lang busudflugt for at besigtige landskabet i kommunen.

Formålet med turen er at få udarbejdet nye kommuneplantemaer, som har været pålagt kommunerne siden kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog ansvaret for planlægningen af det åbne land.

Derfor havde man allieret sig med den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS, som har været på rundtur for at analyse de forskellige typer landskab, der varierer fra klitlandskab til landbrugslandskab og plantagelandskab.

Dagens udflugt og introduktion til analysearbejdet fungerer som en forløber til den politiske behandling af kommuneplanen for perioden 2021-2033.

- Vi har i forbindelse med Søndervig Feriepark involveret os i, at vi skal have lavet en landskabsanalyse, og det fik vi første input af her. Det var rigtigt spændende, siger udvalgsformand John G. Christensen (S).

Han forklarer, at analyserne skal kortlægge både typer af landskab og de værktøjer, der kan tages i brug for at bevare landskaberne.

- Vi skal bruge analysen til at se, hvilke karaktertræk vores landskaber har. Det er for at få det frem i lyset, hvad vi har, og hvad vi skal være opmærksomme på at gøre for at bevare det. Men analyserne kan også få indflydelse på farven på byggerier i området alt efter, hvor bygningerne ligger, siger John G. Christensen.

Analyserne skal medvirke til at give et godt baggrundsmateriale, når man skal planlægge byudviklingsområder og sagsbehandling af tekniske anlæg, som eksempelvis vindmøller. Det fremgår desuden, at staten har stor interesse i landskabstemaerne, når der skal planlægges større projekter som eksempelvis Naturkraft og Lalandia, der ligger i kystnærhedszonen.