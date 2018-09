Team Easy On fra Lem klar til at tackle højderne

Coast to Coast deltagerne cykler fra Søndervig til Århus. Her et motiv fra sidste års løb, hvor rytterne strides med vinden på Vellingvej. Arkivfoto.

Blandt deltagerne i det store Coast2Coast cykelløb i dag er også et cykelhold på ni mand fra Lem.

SØNDERVIG: Cykelryttere - masser af cykelryttere! - vil lørdag formiddag præge det vestjyske landskab. Omkring 750 er tilmeldt Coast2Coast-løbets fulde distance på næsten 200 kilometer, der har start i Søndervig. Efter et slag ned omkring havnen i Ringkøbing, snørkler ruten sig vej gennem Ringkøbing-Skjern Kommune ad Vellingvej, over Klaptoft, ad Karsbækvej, over Finderup og Nørre Vium, før første depot nås i Kibæk. Løbet slutter på den legendariske cykelbane i Aarhus, og alt i alt deltager 1200 ryttere, idet man også kan vælge at tage en halv C2C. I så fald får man fornøjelsen af alle de hårde bakker! Rytterne sendes af sted fra Søndervig i mindre grupper på 150, og de første ryttere kører øst på lige efter kokken 8.30; derefter følger seks yderligere startgrupper, hvis hastighed styres af en masterryttere. Man kan således vælge, om man vil cykle med en hastighed på 24, 26, 28 eller 30 kilometer. Den første halvdel af løbet foregår stille og roligt; derefter rammer man de østjyske bakker, og så skal der trampes i pedalerne!

Ni ryttere Blandt deltagerne i år er også de ni ryttere fra Team Easy On Lem, der endda har deres egen ledsagevogn med. En af dem er Dan Jelling-Petersen, og da Dagbladet talte med ham fredag aften, sad han lige og hyggede sig med lidt fredagsslik for at få fyldt kulhydratdepoterne op. Han glædede sig til turen. - Det er første gang, jeg tager C2C, men nogle af de andre har været med før, så jeg har store forventninger; vejret ser jo ud til at blive helt ideelt, sagde Dan Jelling-Petersen. Han er faktisk ganske ny, når det gælder landevejsløb. - Jeg startede i april i år, men jeg blev bidt af sporten med det samme. Jeg havde lidt problemer med at finde den rigtige cykel, for jeg er en høj fyr på næsten to meter; men det lykkedes. Og siden jeg begyndte, har jeg faktisk tabt 17 kilo, fortalte han. Dan Jelling-Petersen er selv forbløffet over, hvor hurtigt det lykkedes ham at komme i form.