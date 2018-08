TARM: Lørdag 8. september klokken 10.00 er der stort loppemarked hos Tarm Spejderne.

Det foregår i Tarm Idrætscenter, hvor Hal B loves fyldt til bristepunktet med effekter af enhver tænkelig art, der venter på at skrifte ejermand.

Der er mulighed for at gøre et kup inden for alt lige fra isenkram til bøger, fra legetøj til nips og meget mere. Desuden kan man være heldig at vinde gode præmier i tombolaen. Præmierne er sponseret af det lokale erhvervsliv, og klokken 12.00 er der auktion over nogle af de mere særlige effekter i spejdernes loppe-lagre.

Der er gratis entre, og der er åbent til klokken 15.00. /exp