Tarm får besøg af den mobile politistation

Tarm: Onsdag 21. februar kl. 15-18 vil den nye mobile politistation i Midt- og Vestjyllands Politi være til stede ved ABC Lavpris i Tarm for at tale med borgerne i området om, hvordan de kan sikre sig bedre mod indbrud.

Baggrunden for besøget er, at Tarm for nyligt har været ramt af en række indbrud. I samarbejde med borgerne ønsker politiet at gøre en målrettet indsats for at minimere risikoen for at få ubudne gæster.

Stigningen i indbrudstallet i Tarm står i kontrast til, at Midt- og Vestjyllands Politi samlet set i 2017 registrerede et rekordlavt antal indbrud.