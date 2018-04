Tarm Skole inspireres af Drengeakademiets metoder

Løkke Fondens Drengeakademi har løftet fagligt udfordrede elever, og Tarm Skoles lærere er i disse uger i gang med at få metoden ind under neglene, så den kan bruges på skolen.

TARM: - Næste fredag skal jeg være overflødig. Det er min fornemste opgave!

Sådan et mål er noget utraditionelt, men ikke desto mindre arbejder Kristian Hulmose bevidst hen imod det. Han er projektleder i Løkke Fonden, og i denne og i næste uge står han for LæringsCamp på Tarm Skole. Et projekt, der skal løfte elever med udfordringer i dansk, stavning og matematik, og samtidig skal lærerne fra Tarm Skole kigge ham og de øvrige undervisere over skulderen for at blive inspireret af undervisningsformen.

Gennem de senere år har Løkke Fonden været vært for Drengeakademiet. Et tilbud for drenge i skolealderen, der har behov for at blive løftet både fagligt og socialt, og skoleleder Else Thorup har læst en masse om de resultater, som der er opnået. Det overbeviste hende om, at de metoder måtte Tarm Skole lære.

- Vi ved, at det virker. Vi har elever, hvor vi kan se, at vi ikke slår til med den traditionelle undervisning, forklarer Else Thorup.

Så hun tog fat i sin tidligere elev og vikar på skolen Kristian Hulmose, som hun vidste arbejdede hos Løkke Fonden, om det var muligt at få et forløb til Tarm Skole. Det var det, og skolebestyrelsen gav hende mandat til, at den læringsmetode skulle Tarm Skole også have.

Hos Løkke Fonden vil man gerne dele ud af sin viden.

- Det ligger i vores formål at udbrede vores metode. Vi skal generere nye læringsmetoder, og det kan vi ikke gøre uden samarbejde med skolerne, siger Frederik Meyer, direktør i Løkke Fonden.