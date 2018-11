Tarm: December er en travl måned for Tarm Kirkes Kor, og derfor inviterer koret 28. november kl. 19 til åben korprøve for at afprøve de forskellige sange op til julemåneden. Arrangementet er gratis, og alle er velkomne. Der vil blive serveret et stykke kage til de fremmødte. /EXP