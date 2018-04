Tarm Kirke skal renoveres

TARM: 51 år er gået, siden Tarm Kirke i 1967 blev udvidet med et sideskibe for at imødekomme befolkningstilvæksten i sognet, og i de år er der ikke blevet gjort noget ved kirkerummet.

Det skal der gøres noget ved nu, for rummet er ved at være slidt efter et halvt århundredes brug.

Menighedsrådet har fået 75.000 kroner fra provstiet til en forundersøgelse, og hvad der skal ske, vil menighedsrådet orientere om, når der holdes det årlige menighedsmøde.

Formand for menighedsrådet, Kirsten Kolby, opfordrer alle interesserede til at komme til mødet, da der er mulighed for at give sin mening til kende og komme med ideer, som kan tages med i det videre arbejde.

- Vi har fået rigtig mange klager på vores lyd, for lydanlægget er fra 1967, og der er sket meget med teknikken siden da, fortæller Kirsten Kolby.

Et andet emne er belysningen i kirken. Flere har spurgt, om der ikke kan skrues nogle andre pærer i, så man kan se, hvad der står i salmebogen, og det med lyset er især blevet aktuelt, siden Tarm Kirke for få år siden fik bygget kirkehuset til.

- I kirkehuset er der meget lyst, og siden vi fik bygget det til, er der en oplevelse af, at man går ind i et mørkt rum, når man går ind i kirkerummet, forklarer Kirsten Kolby.

Menighedsrådet har været på studietur til fem kirker, der er blevet renoveret, og Kirsten Kolby understreger, at det ikke er den store omgang, kirkerummet skal have.

Der skal ikke væltes mure, men kirken trænger til at blive kalket, og tiden er også inde til at få set på møblerne.

I samme ombæring skal taget og kirkens varmesystem, der også er fra 1967, efterses og vurderes, for det handler om at få det hele med, når man er i gang.