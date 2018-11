Tarm Kirke samler ind til Kirkens Korshær

Tarm: "Alle mennesker er noget værd". Sådan lyder sloganet, når Kirkens Korshær søndag 25. november starter sin landsindsamling, og nu kan man også komme med bidrag i Tarm Kirke. Det skriver kirken i en pressemeddelelse.

Helt konkret kan man støtte Kirkens Korshær under gudstjenesten søndag formiddag. Desuden tørner alle de lokale indsamlere ud på deres indsamlingsruter med udgangspunkt fra Tarm Kirke.

Gudstjenesten starter klokken 9 ved sognepræst Birgitte Nør Jahn, og bagefter er der kaffe og rundstykker til alle fremmødte. Kaffe vil der også blive drukket, inden indsamlerne går ud på ruten.

Ifølge indsamlingsleder Flemming Pedersen er der rig mulighed for at få udleveret en indsamlingsrute inden gudstjenesten, hvis man skulle have lyst til at støtte formålet. Ved yderligere spørgsmål står Flemming Pedersen til rådighed på telefon 50 99 22 84. /EXP