Tarm Kirke runger af gospel

Tarm: Lørdag 19. januar møder tæt på 50 mennesker fra hele Vestjylland op i Tarm Kirke for at synge gospel. Og det bliver svært at blive siddende på kirkebænken, lyder det i en pressemeddelelse.

Det bliver Ole Jørgensen, en gammel Tarm-dreng, der kommer til at lede koret. De cirka 50 sangere møder ind om morgenen og øver gospel hele dagen.

Klokken 16 er der koncert, hvor alle er velkomne til at høre resultatet af dagens træning.

Det koster 50 kroner at deltage, og der vil blive serveret en kop kaffe, inden musikken begynder.

Indgang sker via kirkens foyer.

/EXP