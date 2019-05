Tarm Idrætscenter indvier snart Vestjyllands første udendørs padel-bane

Vestjyllands første padel-bane - et argentinsk spil med lån fra både tennis og squash - bliver holdt over dåben ved et åbent hus-arrangement i juni i Tarm Idrætscenter.

Tarm: Padel eller padel-tennis kommer egentlig fra Argentina, men er via Spanien kommet til Europa, hvor det især har vundet stor udbredelse i Sverige og Spanien. Padel, tidligere kaldet padeltennis i Danmark, er en ketsjersport, der bedst kan beskrives som en blanding af 80 procent tennis og 20 procent squash. - Vi har arbejdet med ønsket om en Padel-bane i et års tid, og da Kultur- og fritidsudvalget besluttede at støtte alle nye baner med 140.000 kr. og vi lavede en god aftale om sponsorat af banen med Skjern Bank, var vi klar til at gå i gang med anlægget, fortæller Per Østergaard i en pressemeddelelse fra Tarm Idrætscenter. Den udendørs padel-bane indvies ved et åbent hus-arrangement i juni.

Padel-spillet menes at stamme fra krydstogt-gæster, der spillede tennis på skibsdækket og af gode grunde ikke ønskede at bolden skulle ryge overbords. Så her blev banen hegnet inde, sådan som man gør med moderne padel-baner. Privatfoto

Padel Padel spilles altid som double. Spillet sættes i gang med en serv. Holdene skiftes til at serve for hvert parti. Når bolden først har ramt jorden én gang, må den gerne ramme glasvæggene, der omgiver banen - også på egen banehalvdel. Ligeledes må bolden, efter første kontakt med jorden, også ramme hegnet på modstanderens banehalvdel, men ikke på egen banehalvdel. Bolden skal over på modstanderens banehalvdel, inden den rammer jorden anden gang. Duellerne er en del længere end i tennis, og det er lettere tilgængeligt for personer, der ikke har prøvet det før. Der bliver typisk spillet double med fire personer på banen ad gangen.

En beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget om at støtte alle nye baner med 140.000 kroner og en god sponsoraftale har banet vejen for den nye padelbane ved Tarm Idrætscenter. Privatfoto

Glas og metalgitter Den nye padel-bane er ti gange 20 meter og deles af et net midt på banen. Bagvæggene og et stykke af sidevæggene er dækket af glasvægge og resten af sidevæggene og toppen af bagvæggene er dækket af metalgitter. Banen er bygget som en udendørsbane, og hvis ønsket og efterspørgslen er der, kan der sættet en overdækning på. - Vi vil leje banen ud på forskellige måder. Pay & Play, medlemskab i Tennisklubben, eller et medlemskab i vores Fitnesscentr - alt sammen online. Men selvfølgelig kan man også komme i Idrætscentret og booke en tid, fortæller Per Østergaard. - Banen åbnes officielt ved et åbent Hus arrangement, men allerede nu kan man booke tid fra idrætscentrets hjemmeside, hvor man også kan læse meget mere om denne nye sport i Vestjylland.