Tarm Apotek flytter hjem i nye lokaler

TARM: Efter at have boet i haven i 121 år er det vist på tide at flytte hjem...

Jo, de ansatte på Tarm Apotek har et glimt i øjet, når de snakker om, at apoteket skal flytte fra sin nuværende placering på Apoteker Rasmussens Plads og et par huse længere hen til Storegade Storegade 27, der tidligere husede Nordea, indtil filialen lukkede i 2010. Senest har tøjforretningen Grossisten haft til huse i bygningen.

På den matrikel lå det helt oprindelige Tarm Apotek, der blev grundlagt i 1852 af Apoteker Rasmussen, der egentlig ville have åbnet sit apotek i Skjern.

Her mente sognerådet dog ikke, at man kunne leve af at sælge medicin til folk, men Rasmussen tog over åen og mødte væsentlig større villighed i Tarm.

Afvisningen kom folk i Skjern til at ærgre sig over i årtier, for den driftige Rasmussen fik altså både sygehus og det senere VGT til Tarm.

I 1896 byggede Rasmussen så det nuværende apotek på den del af sin grund, der hidtil havde udgjort haven til apoteket.