Tappede søn for halv liter blod hver anden uge: Skjern-mor står til en hård straf

SKJERN: Den 36-årig kvinde fra Skjern, der for et år siden blev anholdt og sigtet for at have tappet blod fra sin dengang seksårige søn gennem flere år, er nu blevet tiltalt for langvarig og grov mishandling.

Hun er tiltalt for at have tappet en halv liter blod fra sin søn gennem et indopereret venekateter hver anden uge, siden drengen var knap et år gammel.

Dermed fik drengen en så lav blodprocent, at det kunne bringe ham i livsfare.

Sønnen har fået 110 blodtransfusioner og været indlagt på sygehuset gentagne gange, hvor han har måttet lægge krop til talrige undersøgelser.