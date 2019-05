Tapas og politik: Mikkelsen og Jensen på slap line

Faster: Fredag bliver der mulighed for at deltage i et anderledes politisk arrangement, når Venstre og Socialdemokratiet inviterer indenfor i Faster Aktivitetshus for at opleve to politikere på slap line.

Venstres folketingskandidat Kenneth Mikkelsen skal dyste med og mod Socialdemokratiets næstformand Mogens Jensen, så publikum kan lære mennesket bag politikeren bedre at kende.

Mikkelsen og Jensen vil blandt andet blive udfordret på deres kunstneriske evner, og så må de stille op til skarp beskydning fra de lokale byrådspolitikere fra Socialdemokratiet og Venstre.

I løbet af aftenen bliver serveret tapas.

Arrangementet, der er gratis, foregår fredag den 31. maj klokken 18.30-20.30.